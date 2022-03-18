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Умер полузащитник донецкого «Шахтера»

18 марта 2022, 19:22

Умер полузащитник донецкого «Шахтера»

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Алексей Бахарев ушел из жизни в возрасте 45 лет. Об этом сообщил генеральный директор футбольного клуба «Шахтер» Сергей Палкин на своей странице в Facebook.

«Алексей был одним из самых одаренных и ярких футболистов великого поколения "Шахтера" начала 2000-х годов и навсегда вписал свое имя в историю Клуба. Искренние соболезнования родным и близким», — отметил Палкин.

Причина смерти Алексея Бахарева на данный момент не сообщается. Во время игровой карьеры он испытывал проблемы с коленом, что оказало влияние на его выступления.

В составе «Шахтера» Алексей Бахарев выступал в течение семи лет: с 1999 по 2006 года. Он дважды становился чемпионом Украины, в 2002 и 2005 годах, а также три раза выигрывал Кубок Украины (2001; 2002; 2004). Несмотря на то, что Бахарев родился в Волгограде, он принял украинское гражданство и сыграл один матч за сборную Украины.

Профессиональную карьеру Алексей Бахарев завершил в 2009 году, после чего занялся тренерской деятельностью. В последние годы жил в Донецке и тренировал детей в бывшей школе футбольного клуба «Шахтер».

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