Львовский суд принял решение об аресте Виктора Медведчука

Лычаковский районный суд Львова избрал меру пресечения — содержание под стражей для Виктора Медведчука. Он объявлен в международный розыск, сообщает Государственное бюро рассследований.



«18 марта следственный судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 193 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть при отсутствии фигуранта», — говорится в сообщении.



Ранее следователи ГБР и прокуроры Офиса генерального прокурора приняли меры по международному розыску Виктора Медведчука.



ГБР просит в случае имеющейся информации о возможном местонахождении Виктора Медведчука немедленно сообщать об этом.

Народного депутата, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», кума Путина Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. Его местонахождение устанавливается.