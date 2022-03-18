Военного способа деблокировать Мариуполь сейчас нет — Арестович

В настоящее время военного способа деблокировать Мариуполь не существует. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью правозащитнику Марку Фейгину.



«Ближайшие воинские части украинские ведут бои севернее Волновахи против превосходящих сил противника. Они сами в тяжелейшем положении, ни о какой деблокаде речь не идет, им бы самим отбиться. А другие части, которые на этом направлении, условно говоря, в широком смысле, в Запорожье, сами ведут оборонную операцию сейчас. И даже если бы они где-то нашли и проломили наступающего противника на контрударе и пошли бы в сторону Мариуполя, им бы предстояло пройти там 100 с лишним километров по голой степи с коротким плечом авиации из Крыма и из Ростовской области, для авиации там 10 минут полета. Они бы не прошли физически», — пояснил Арестович.



По его словам, попытки украинской авиации работать в мариупольском направлении были, но не прошли.



«Поэтому военного способа деблокады на данный момент нет, и 10 дней назад президент [Зеленский] сказал, что тема №1 для него — Мариуполь и поставил вопрос на уровне всех мировых лидеров ведущих стран, не только Запада, не только Европы», — подчеркнул советник главы Офиса президента.