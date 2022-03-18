Почти 5 тысяч жителей Мариуполя сегодня выехали в Запорожье

Сегодня 4 972 жителя Мариуполя, из которых 1 124 – дети, выехали в Запорожье. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



В Бердянск было доставлено горючее для дозаправки личного транспорта мариупольцев, двигающихся по гуманитарному коридору.



Адреса для дозаправки:

ул.Кабельщиков, 132а

ул.Мелитопольское шоссе, 87б

По словам Тимошенко, завтра в Бердянск также будут направлены 10 автобусов, которые будут забирать мариупольцев.



Всего за 18 марта гуманитарными коридорами эвакуировано 9 145 человек. Из сумкой области вывезено 4 173 человека.