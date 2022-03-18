Стефанчук: Формулировки по НАТО в Конституции обсудим после завершения переговоров

Украинские власти обсудят формулировки о евроатлантических стремлениях государства после окончания переговоров по поводу прекращения войны. Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала «1+1».



«Поскольку путь к евроатлантической интеграции прописан в Конституции Украины, имеем довольно высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, по какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая или не будет противоречить Конституции, или будет менять Конституцию в этой части», — сказал спикер.



Он подчеркнул, что для Украины важным является то, чтобы «по результатам этих договоренностей, прежде всего, мы восстановили безопасность и получили гарантии безопасности функционирования нашего государства».



«Поэтому мы будем ждать, какая формула будет заложена в переговорном процессе и, безусловно, будем присоединяться к ее обсуждению», — добавил Стефанчук.