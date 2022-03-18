В Мариуполе разрушен завод «Азовсталь». Обстрелы Краматорска и Авдеевки. Дайджест НД за день

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Обстрел Краматорска.
- В Мариуполе разрушен металлургический комбинат «Азовсталь».
- Игорь Гиркин-Стрелков: Почему российское военное командование устраивает «разрушение городов по образцу Волновахи»?
- Под огнем оказалась прифронтовая Авдеевка.
- Запрещенными кассетными бомбами российская армия обстреляла Покровск.
- Российские оккупанты под предлогом эвакуации принудительно перевозят украинцев в РФ.
- Боевики «ЛНР» вводят комендантский час в захваченных российской армией городах.