В Мариуполе разрушен завод «Азовсталь». Обстрелы Краматорска и Авдеевки. Дайджест НД за день

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Обстрел Краматорска.

В Мариуполе разрушен металлургический комбинат «Азовсталь».

Игорь Гиркин-Стрелков: Почему российское военное командование устраивает «разрушение городов по образцу Волновахи»?

Под огнем оказалась прифронтовая Авдеевка.

Запрещенными кассетными бомбами российская армия обстреляла Покровск.

Российские оккупанты под предлогом эвакуации принудительно перевозят украинцев в РФ.

Боевики «ЛНР» вводят комендантский час в захваченных российской армией городах.