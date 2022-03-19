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Захватчики уничтожили 54 дома за сутки в Луганской области

19 марта 2022, 07:49

Захватчики уничтожили 54 дома за сутки в Луганской области

Российские захватчики 18 марта повредили около 54 объектов в Луганской области в результате мощных обстрелов Северодонецка, Рубежного, Приволья, Кременной. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Русские "асвабадители" освобождают луганскую землю от жизни: за сутки 4 погибших и 10 раненых, повреждены 54 дома и объекта инфраструктуры», - написал Гайдай в Telegram.

Он уточнил, что повреждено 19 многоквартирных и 19 частных жилых домов, два заведения здравоохранения, объекты критической инфраструктуры, складские и хозяйственные постройки.

Спасатели области ликвидировали за сутки 46 пожаров, возникших в результате обстрелов войск РФ. Они, разбирали завалы, подвезли 48 тонн воды на нужды гражданского населения, развезли гуманитарную помощь в хранилища.

Гайдай отметил, что коммунальщики продолжают восстанавливать коммуникации, но повреждений еще очень много. Так, без газоснабжения находятся 23 населенных пункта полностью и 7 частично, всего около 35 тыс. абонентов. Обесточенны 38 населенных пунктов – 26 полностью, 12 частично. 103 тыс. потребителей находятся без электроэнергии.

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