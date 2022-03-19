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ВСУ уничтожили российские колонны и генерала — Генштаб ВСУ

19 марта 2022, 08:29

ВСУ уничтожили российские колонны и генерала — Генштаб ВСУ

Бойцы ВСУ уничтожили за сутки несколько колонн техники оккупантов в Николаевской и Сумской области. Об этом утром, 19 марта, сообщилии в Генштабе ВСУ.

«Кроме того, в результате нанесения огневого поражения по противнику, уничтожен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа вооруженных сил российской федерации генерал-лейтенант Андрей Мордвичев», - сказано в сообщении.

Украинские зенитные ракетные войска и истребительная авиация сбили 12 воздушных целей (2 самолета, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатые ракеты).

Отмечается, что в последние сутки не было существенных изменений в положении и характере действий сил обороны. Так, украинские защитники продолжали наносить удары по группировкам вражеских войск, которые пытались удержать захваченные рубежи.

Сообщается, что оккупанты продолжают нести существенные потери, и есть проблемы с логистическим обеспечением подразделений.

«Низкий уровень морально-психологического состояния личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил российской федерации участвовать в войне против Украины», - говорится в сводке.

Также отмечается, что с территории Украины продолжают вывозить погибших и раненых российских солдат и военных из «Росгвардии».

«Так, в городе Гомель для приема и лечения раненых оккупантов привлечены все медицинские учреждения, имеющие хирургические отделения. Хирурги работают круглосуточно, все плановые операции белорусских граждан либо отменены, либо перенесены на неопределенный срок. Фиксируется большой процент смертности среди тяжелораненых российских захватчиков», - сказано в сообщении.

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