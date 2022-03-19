Киев вышел на первое место в мире по загрязненности воздуха

Хронологический график качества воздуха в районе Киев, - скриншот с сайта IQAIR

Концентрация загрязнителей в воздухе Киева оказалась самой высокой в мире, превысив в 33 раза рекомендованную ВОЗ норму. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на информацию ГСЧС Украины, IQAir, «Зеркало недели» (ZN) и КГГА.



«По загрязненности воздуха Киев оказался на первом месте в мире, обойдя Лахор (Пакистан) и Дакку (Бангладеш)», - сказано в сообщении.



Отмечается, что индекс качества воздуха значительно упал на территории практически всех районов города.



ZN пишет, что, очевидно, это связано с изменением розы ветров, и теперь уже наличием в столице дыма и гари из других регионов, пострадавших от авиационных налетов россиян.



В КГГА отмечают, что в столице «наблюдается незначительное задымление», связанное с изменением погоды, в частности направлением ветра, и качество воздуха соответствует нормам. В то же время, просят не открывать окна и не выходить из дома без необходимости.



В ГСЧС сообщают, что смог сегодня не является причиной для паники в обществе, и по состоянию на 7 утра в Киевской области не зафиксированы пожары в экосистемах, в Зоне отчуждения и вблизи ЧАЭС. В то же время за сутки в области пожарные потушили 21 пожар из-за возгорания травы.