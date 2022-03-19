В Запорожье продолжают прибывать люди из Мариуполя

Утром в субботу в Запорожье приехали еще 471 человек из Мариуполя и Бердянска. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.



«Утро 19.03.2022. Плюс 471 житель Мариуполя и Бердянска прибыл в Запорожье. Ночь в автобусе. Выдержка людей безгранична. Спасибо всем причастным», – говорится в сообщении главы ОВА в Telegram-канале.



Ранее сообщалось, что 18 марта в Запорожье выехали 4 972 жителя Мариуполя, из которых 1 124 – дети.

Читайте также: Гуманитарные коридоры откроются 19 марта в Украине

В Мариуполе вследствие артиллерийских и авиаударов разрушено около 80% жилищного фонда, треть не подлежит восстановлению.