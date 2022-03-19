За сутки оккупант повредил 37 домов и зданий в Донецкой области

За пятницу, 18 марта, российские войска обстреливали из авиации, реактивной и тяжелой артиллерии 8 населенных пунктов Донецкой области. Среди мирного населения есть погибшие и десятки раненых. Повреждены минимум 37 домов и объектов инфраструктуры. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.



«За сутки обстрелам со стороны россиян подверглись восемь населенных пунктов. Повреждены, по меньшей мере, 37 жилых домов и объектов инфраструктуры. В результате ударов российских войск погибли и получили ранения десятки гражданских жителей. Среди пострадавших есть дети», – говорится в сообщении Нацполиции.



По информации правоохранителей, под огнем российских войск находились Мариуполь, Авдеевка, Краматорск, Покровск, Новоселидовка, Верхнеторецкое, Крымка, Степное.



«Враг расстреливал города и села из авиации, реактивной и тяжелой артиллерии, в том числе использовались запрещенные кассетные боеприпасы. Среди гражданских объектов, которые разрушила РФ – многоэтажные и частные дома, школа, детский сад, музей, торговый центр и админздания», – отмечается в сообщении.



Полиция открыла уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность).