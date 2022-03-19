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Зеленский призвал заморозить счета в швейцарских банках всем ответственным за войну в Украине

19 марта 2022, 17:34

Зеленский призвал заморозить счета в швейцарских банках всем ответственным за войну в Украине

Президент Владимир Зеленский призвал заморозить счета в швейцарских банках россиян, ответственных за развязывание войны в Украине. Об этом он заявил, выступая перед парламентом Швейцарии, передает «Интерфакс-Украина».

«В ваших банках сохраняются деньги тех, кто развязал эту войну», — сказал Зеленский.

Он добавил, что полное замораживание активов этих людей, их счетов — «это тоже борьба против зла». «Это большая борьба и вы это можете. Я хочу, чтобы вы стали украинцами, города которых разрушают по приказам тех, кто живет в ваших общинах, кто наслаждается жизнью в вашем государстве, и было бы справедливо лишить их этих привилегий», — сказал президент Украины.

Зеленский выразил желание, «чтобы вы были как украинцы в вопросе о бизнесе, который работает в России, несмотря на войну, убитых людей, разрушенные города».

Отдельно украинский лидер упомянул нежелание компании Nestle покинуть российский рынок.

«"Good food — good life". Так звучит слоган компании Nestle. Вашей компании, которая отказывается уйти из России даже сейчас, когда звучат угрозы другим странам Европы, ядерный шантаж», — сказал Зеленский.

«Когда Швейцария с нами — мы точно успешнее , когда Украина с вами — вы точно сильнее», — подчеркнул он.

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