Россия впервые применила гиперзвуковое оружие в войне против Украины

Вооруженные силы России впервые примененили гиперзвуковое оружие в ходе войны в Украине. Информацию подтвердили официальные лица США.



По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами был уничтожен крупный подземный склад боеприпасов в Ивано-Франковской области.



Официальные лица США подтвердили CNN, что Россия применила гиперзвуковые ракеты в Украине, что стало первым известным применением такого оружия в боевых действиях. По словам источников телеканала, США смогли отслеживать запуски в режиме реального времени.