Войска РФ накапливают силы, чтобы попытаться взять Свеверодонецк в осаду

Российские войска и подконтрольная им группировка «ЛНР» накапливают силы для попытки осады Северодонецка, который является областным центром Луганской области.



Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.



«Накапливают силы для того, чтобы совершить прорыв в районе Кременной, Рубежного и взять в осаду Северодонецк», — сказал он.



По его словам, у противника сегодня не получилось продвинуться дальше.



«Линия фронта остается такой же. Немного удалось врагу зайти в Рубежное и идут бои в Попасной. Но это временные у них успехи, дальше они уже не продвигаются», — заявил Гайдай.

При обстреле Рубежного в Луганской области сегдня обрушился дом, погибли два ребенка и женщина.



700 жителей Луганщины удалось эвакуировать в субботу, в область заехали пять фур гумпомощи.