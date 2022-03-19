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Треть украинской экономики сейчас не функционирует – Минфин

19 марта 2022, 20:50

Треть украинской экономики сейчас не функционирует – Минфин

Около 30% украинских предприятий полностью или временно приостановили работу в Украине. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко со ссылкой на предварительные данные, исходя из уплаты налогов.

«Наши предварительные расчеты по уплате налогов... свидетельствуют, что около 30% экономики или не работает, или временно не работает. Это подсчеты, исходя из уплаты налога на доходы физлиц, ЕСВ», – сказал он в эфире телемарафона.

Говоря о переформатировании работы таможни, исходя из военных условий, он отметил, что дискуссии идут. Марченко напомнил, что премьер-министр Денис Шмыгаль поставил задачу изменить подходы на таможне так, чтобы ее работа была максимально быстрой и прозрачной.

«Мы над этим активно работаем», – сказал Сергей Марченко.

Он добавил, что основной канал покрытия потребностей госбюджета – внутренние и внешние заимствования, так как налоговые и таможенные поступления значительно снизились из-за полномасштабной войны России. При этом Украина обслуживает свой долг в полном объеме.

«Дефолт нам не угрожал и не угрожает. Во-первых, не такая большая, особенно в этом году, у нас долговая нагрузка. Во-вторых, мы тщательно обслуживаем наши долги. Такие слова мы не употребляем. А вот для наших агрессоров, мы надеемся, он вскоре наступит», – указал Марченко.

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