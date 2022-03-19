Более 4 тысяч человек из Мариуполя и 675 с Луганщины эвакуированы за день

Сегодня, 19 марта, гуманитарными коридорами эвакуировано 6623 человека. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.



В частности, из Мариуполя в Запорожье выехали 4 128 человек, из которых 1 172 ребенка.

Также из Мангуша в Бердянск микроавтобусами перевезено почти 500 мариупольцев, которые завтра утром смогут выехать в Запорожье.



Автобусы для эвакуации из Бердянска будут ожидать завтра с 9:00 на площади перед городским спорткомплексом. Отправление в Запорожье планируется в 11:00.



Из Киевской области сегодня эвакуировано 1820 человек.



Из Луганской области эвакуировано 675 человек. В населенные пункты Луганщины доставлены продукты и медикаменты.