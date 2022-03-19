Тысячи эвакуированных мариупольцев умирают от голода в Мангуше и Мелекино - Кириленко

Тысячи мариупольцев, которым удалось сбежать от российских авиабомб, умирают от голода в оккупированных поселках Мангуш и Мелекино. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram.



«Русские оккупационные власти осуществляют геноцид украинского народа… Это преступление против человечности!», - заявил он.



Кириленко потребовал от оккупационной администрации соблюдать правила ведения войны и обеспечить гражданских водой и едой, а также дать возможность им покинуть зону ведения боевых действий.



«Мы готовы спасти своих граждан – для этого нужен только зеленый коридор от врага!», – добавил глава администрации.



Кириленко обратился ко всем мировым лидерам, чтобы те давили на Кремль и не дали погибнуть людям от голода.