Российская Федерация имеет планы против НАТО — посол РФ

Российская Федерация уже имеет планы против блока НАТО. Об этом заявил посол России в Боснии и Герцеговине (БиГ) Игорь Калабухов в интервью телеканалу Face TV, - сообщает N1.



«Откуда вы знаете, что мы не ничего планируем против Хорватии, Венгрии или Польши? У нас есть планы против НАТО. Мы оцениваем геостратегическую ситуацию, смотрим, откуда идут угрозы и реагируем», - заявил он.



Скандал, вызванный накануне другим заявлением посла, был темой разговора в студии. Ранее Калабухов отметил, что БиГ имеет право решать, быть ли ей членом НАТО, но Москва оставляет за собой право реагировать на такую возможность и пригрозил повторением событий в Украине.



«Если она (БиГ) решит быть участником чего-то, это внутреннее дело. Но другое дело – наша реакция. На примере Украины мы показали, чего мы ожидаем. Если будет угроза, мы будем реагировать», – заявил накануне российский дипломат.



В новом интервью посол попытался оправдать свое предыдущее заявление.



«Мы не против вступления в НАТО. Это не угроза, возможно, предупреждение… Решайте сами. Это как замкнутый круг, я уже сказал… Позвольте предположить, например: БиГ стала членом НАТО, и Брюссель решает поставить туда ядерные ракеты, направленные на Москву. Мы будем оценивать стратегическую ситуацию. Поэтому я считаю, что выходом должна быть европейская система, а не НАТО», – заявил он.



Тогда журналист спросил посла, почему Россию «не беспокоят» соседние страны, уже входящие в НАТО. В ответ Калабухов отметился очередным скандальным заявлением.

Ruski ambasador upravo kaže da je upozorio, BiH glede ulaska u NATO. Ako ovo nije...eto vam ga pa gledajte šta ćete s njim pic.twitter.com/dUi4cqDXko — Dragan Bursać (@dijalekticar) March 18, 2022