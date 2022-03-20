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Разрушенная оккупантами «Азовсталь» будет отстроена

20 марта 2022, 00:11

Разрушенная оккупантами «Азовсталь» будет отстроена

Меткомбинат «Азовсталь» в Мариуполе будет восстановлена, несмотря на разрушения, вызванные обстрелом российских войск. Об этом заявил директор Азовстали Энвер Цкитишвили. 

Он опроверг заявление о том, что комбинат остановлен навсегда.

«Рано говорить о том, что комбинат остановлен навсегда. Мы вернемся в город, отстроим комбинат, возродим его и он будет так же работать и приносит славу Украине, как он это делал всегда. Потому что Мариуполь – это Украина, Азовсталь – это Украина», - заявил глава комбината.

Он напомнил, что последний раз «Азовсталь» была полностью остановлена в 1941 году из-за войны против нацистской Германии, а в 1943 году после освобождения Мариуполя началось развитие.

Цкитишвили отметил, что работа комбината была «абсолютно безопасно остановлена».

«Остановили коксовые печи, снизили температуру, залили жидким стеклом, чтобы не позволить дальше идти процессу коксования и максимально высокой выработке коксового газа. И так мы максимально снизили до безопасного уровня экологическую нагрузку на город и для жителей Мариуполя коксовые батареи не представляют никакой опасности», – рассказал гендиректор предприятия.

На заводе взорвались два снаряда, проинформировал Цкитишвили. Первый попал в склад, второй - очень близко к коксовым батареям.

Напомним, что накануне заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов сообщил, что металлургический комбинат Азовсталь полностью разрушен вследствие регулярных авианалетов российских оккупантов.

«Запустить все это уже нельзя. "Азовсталь" разбомблен. Полностью», - заявил Орлов.

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