Колонна автобусов для эвакуации жителей Мариуполя задержана оккупантами

Российские оккупанты остановили колонну автобусов, отправившихся из Запорожья в Мариуполь для эвакуации жителей осажденного города. Об этом сообщили в Бердянском горсовете.



«Все ранее озвученные планы эвакуации остаются под вопросом», - сказано в сообщении.



Отмечается, что колонна двигалась в Бердянск из Запорожья и была остановлена перед селом Азовское Бердянской ОТГ в трех километрах от города. Оккупанты не пускали автобусы в город и не давали переночевать водителям, выехавшим из Запорожья 19 марта в 11 утра.