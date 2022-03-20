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Дети погибли в Рубежном под обстрелами оккупантов

20 марта 2022, 08:07

Дети погибли в Рубежном под обстрелами оккупантов

Россияне убили трех человек за минувшие сутки во время обстрелов Рубежного, в том числе двух детей. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Во время обстрелов в Рубежном погибли три человека, из них двое детей, пострадали двое (один ребенок)», - рассказал Гайдай.

Он отметил, что 19 марта российские войска разрушили обстрелами в Рубежном и Северодонецке около 30 объектов: 12 многоквартирных и 12 частных жилых домов, учебное заведение в Рубежном, складские, хозяйственные сооружения, объекты инфраструктуры.

Кроме того, по сообщению Гайдая, 23 населенных пункта области полностью остаются без газоснабжения и 7 - частично, всего около 35 тыс. абонентов.

Полностью без электроснабжения остались 26 населенных пунктов и 12 - частично. Отключено 627 трансформаторных подстанций. Без света находятся более 98 тыс. жителей Луганской области.

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События
Война Обстрел Гибель детей

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