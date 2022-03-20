Вилкул отверг призыв Царева сдать Кривой Рог словами «Пошел на х@й, предатель»

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отверг предложение бывшего нардепа-предателя Олега Царева сдать город российским войскам.



«Наши (российские — ред.) войска находятся сейчас под Кривым Рогом. Ожидаю от мэра Кривого Рога Юрия Вилкула последовательности. Юрий и Александр Вилкулы ранее были моими однопартийцами и всегда занимали прорусскую позицию», — написал Царев в своем телеграм-канале.



Он подчеркнул, что «пойти на сотрудничество с армией РФ — это значит сохранить город и жизни криворожан». Царев выразил надежду, что исполняющий обязанности мэра Кривого Рога Юрий Вилку «примет правильное решение».



На это Александр Вилкул ответил на своей странице в Facebook: «Пошел на х@й, предатель, вместе со своими хозяевами!».