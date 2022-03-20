На Луганщине уничтожен состав оккупантов с горючим, заявил глава ОВА

Украинские военные из 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Данила в Луганской области уничтожили состав российской армии с горючим и ликвидировали часть техники.



Об этом сообщает глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



В своем телеграм-канале он выложил видео в подтверждение своих слов, на котором, по его словам, «виден момент точного попадания в состав россиян с боекомплектом и горюче-смазочными материалами». Действие происходит в темное время суток.



Кроме того, по словам Гайдая, украинские военные уничтожили один танк и топливозаправочный автомобиль оккупантов.