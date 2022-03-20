Генштаб ВСУ рассказал о подготовке войск Беларуси к прямому вторжению в Украину

Украинская сторона зафиксировала признаки подготовки вооруженных сил Беларуси к прямому вторжению на территорию Украины. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.



Там заверили, что украинские силы обороны готовы к отпору.



«Непосредственное привлечение белорусских войск к вооруженной агрессии РФ против Украины, вопреки воле рядовых военных и подавляющего большинства белорусского народа, станет роковой ошибкой Александра Лукашенко», — подчеркнули в Генштабе.



О попытке руководства РФ устроить вторую волну наступления сегодня заявил и советник главы Офиса президента Алексей Арестович.



«В ближайшее время могут посыпаться новости, типа: "Белорусские войска перешли...". Хотя посмотрим. Или: "Россия, откуда не возьмись, взяла резервы и давит". Хотя посмотрим», — сказал он в своем видео.



Арестович прогнозирует, что война в Украине затянется еще на месяц.