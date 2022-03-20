На Донетчине сегодня в результате обстрелов погибли три человека, пятеро ранены

Сегодня в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли три человека, пятеро получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



Он добавил, в Славянске сейчас находятся жертвы войск РФ в Харьковской области — один погибший и один раненый, а в Бахмуте жертвы россиян в Луганской области — двое погибших и один раненый.



Всего с начала вторжения РФ, 24 февраля, на подконтрольной Украине части Донецкой области погибли 108 человек, а 442 — ранены.



В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, уточнил Кириленко.