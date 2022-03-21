«ДНР» расширяет мобилизацию. Мариупольцев вывозят в РФ и Украину. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Мариуполь — самая горячая точка в Украине.

Мариупольцев принудительно вывозят в РФ.

В Бердянске местные жители не оставляют надежд бороться с режимом оккупационных российских войск.

Завод «Азовсталь» можно восстановить после окончания войны.

КПВВ Новотроицкое в Донецкой области разрушено.

Под обстрелами Авдеевка.

В Луганской области не осталось ни одного населенного пункта, который не пострадал бы от российской армии.

Ситуация в городе Сватово, Луганской области.