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«ДНР» расширяет мобилизацию. Мариупольцев вывозят в РФ и Украину. Дайджест НД за день ►

21 марта 2022, 00:16

«ДНР» расширяет мобилизацию. Мариупольцев вывозят в РФ и Украину. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Мариуполь — самая горячая точка в Украине.
  • Мариупольцев принудительно вывозят в РФ.
  • В Бердянске местные жители не оставляют надежд бороться с режимом оккупационных российских войск.
  • Завод «Азовсталь» можно восстановить после окончания войны.
  • КПВВ Новотроицкое в Донецкой области разрушено.
  • Под обстрелами Авдеевка.
  • В Луганской области не осталось ни одного населенного пункта, который не пострадал бы от российской армии.
  • Ситуация в городе Сватово, Луганской области.

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