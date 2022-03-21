Утечка аммиака на «Сумыхимпром» из-за обстрела: Для Сум угрозы нет

В результате обстрела произошла утечка аммиака на заводе химической промышленности «Сумыхимпром», получил ранения сотрудник предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



«21 марта в 03:55 в г. Сумы произошел обстрел территории ПАО «Сумыхимпром», в результате обстрела был поврежден 1 резервуар с аммиаком. По состоянию на 05:00 наблюдалась незначительная утечка аммиака», - говорится в сообщении.



По состоянию на 07:30 спасателями были проведены работы по наложению бандажа на поврежденный трубопровод. Отмечается, что аварийная ситуация локализована.



Глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что в понедельник в 4:30 произошла утечки аммиака на «Сумыхимпроме». Радиус зоны поражения составлял около 5 км, затем сократился до 2,5 км.