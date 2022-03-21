Путин изменил тактику: Уже не захват Киева, а претензии на южные и восточные регионы — WSJ

Президент России Владимир Путин вынужден менять тактику в войне против Украины после провала основных поставленных задач. Теперь главная цель Кремля — заставить украинскую власть принять претензии России на южные и восточные регионы Украины. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.



Первоначально США и их союзники считали главными целями Путина в Украине захват Киева в течение нескольких дней и замену правительства, а также президента Зеленского на пророссийский марионеточный режим. Однако за три недели Россия не смогла добиться этой цели, что побудило Путина скорректировать свою тактику.



Теперь, по словам выскопоставленных чиновников американской администрации, Путина намерен заставить Киев принять претензии России на южные и восточные территории Украины. Так, как после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса Россия стремится обеспечить для себя сухопутный коридор на полуостров.



Согласно анализу источников издания, Путин продолжит свое давление, включая обстрелы мирных городов, чтобы заставить президента Владимира Зеленского, согласиться на нейтральный статус Украины и другие требования России.



Если эти территориальные требования и требование о нейтралитете Украины будут отклонены, Путин, как прогнозируют в Вашингтоне, попытается удержать все территории, которые заняли российские войска, и будет продолжать бои, добавили чиновники.«Исходя из наших военных оценок, похоже, что он возвращается к тактике осады», — сказал один из источников газеты.



Однако в «плане Б» Путина есть ряд оговорок. Российские президент может расширить свои военные цели, если его армия будет действовать успешнее. Под вопросом сейчас ситуация с Киевом: неясно, сможет ли Россия собрать достаточно сил, чтобы окружить и захватить столицу, говорят американские чиновники.

Президент Зеленский в интервью CNN накануне в очередной раз заявил, что не пойдет на компромиссы в переговорах с Россией в вопросе территориальной целостности.