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CIT: Россия стягивает дополнительную технику из разных регионов

21 марта 2022, 10:20

CIT: Россия стягивает дополнительную технику из разных регионов

Фото: Conflict Intelligence Team Фото: Conflict Intelligence Team

Россия перебрасывает дополнительные эшелоны военной техники из разных регионов, включая инженерные машины. Об этом сообщает независимая аналитическая группа Conflict Intelligence Team.

По оценке аналитиков, интенсивность перебрасывания сейчас ниже, чем в течение месяцев перед полномасштабным вторжением РФ в Украину, но российские силы могут применить еще 40 незадействованных батальонно-тактических групп. Их общее количество может превышать 20 тысяч человек.

Так, пишет CIT, на одном из видео, снятом 17 марта в Ростове-на-Дону виден эшелон с танками, который, согласно базе данных РЖД, следует из Приморского края. Еще на одном видео, снятом к северу от города 18 марта, едет эшелон грузовиков и бронетранспортеров — судя по направлению, вероятно, он следует с Кавказа или из Краснодарского края.

Помимо боевой техники аналитики сообщают и о переброске инженерных машин. Так, в Иркутской области видели много военных эвакуаторов РЭМ-КЛ и МТП-А2, которые могут понадобиться для брошенной или сломанной техники. В пригороде Санкт-Петербурга 18 марта был замечен эшелон с понтонным парком, предназначенным для наведения временных мостов.17 марта в Ростове-на-Дону на снятом видео был замечен эшелон с танками. Журналисты CIT выяснили из баз данных российской железной дороги, что он направлялся со станции Сибирцево в Приморском крае (Дальний Восток). Там дислоцируется 60-я мотострелковая бригада 5-й общевойсковой армии.

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