Восемь гумкоридоров откроют 21 марта. Список

Восемь гуманитарных коридоров согласованы между Украиной и Россией для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.
В Донецкой области для эвакуации жителей Мариуполя будут работать следующие маршруты:
- Бердянск – Запорожье (место сбора – спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27).
- Мангушская громада – Запорожье (место сбора – село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат «Смена»).
- Никольское – Запорожье (место сбора – школа №2, ул. Парковая, 23).
Адреса для дозаправки автомобилей в Бердянске:
- проспект Восточный, 4а;
- ул. Мелитопольское шоссе, 87б.
Киевская область:
- Большая Дымерка – Бровары (место сбора – Дом сельсовета по ул. Бобрицкая,1).
- Ворзель – Белогородка (место сбора – ул. Садовая, 13).
- Буча – Белогородка (место сбора – ул. Энергетиков, 12).
- Козаровичи – Вышгород (место сбора – тренинговый центр ГУНП).
Луганская область:
- Лисичанск – Бахмут (место сбора – здание ГСЧС на ул. Сосюры, 324).
- Северодонецк – Бахмут (место сбора – Дом культуры на проспекте Химиков, 28).
- Горское – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42, Дом культуры и ул. Мира, 136)
Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь будут отправлены из Бахмута.