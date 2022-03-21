Восемь гумкоридоров откроют 21 марта. Список

Восемь гуманитарных коридоров согласованы между Украиной и Россией для эвакуации мирных жителей. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.



В Донецкой области для эвакуации жителей Мариуполя будут работать следующие маршруты:

Бердянск – Запорожье (место сбора – спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27).

Мангушская громада – Запорожье (место сбора – село Юрьевка Мелекинского сельского совета, пансионат «Смена»).

Никольское – Запорожье (место сбора – школа №2, ул. Парковая, 23).

Адреса для дозаправки автомобилей в Бердянске:

проспект Восточный, 4а;

ул. Мелитопольское шоссе, 87б.

Киевская область:

Большая Дымерка – Бровары (место сбора – Дом сельсовета по ул. Бобрицкая,1).

Ворзель – Белогородка (место сбора – ул. Садовая, 13).

Буча – Белогородка (место сбора – ул. Энергетиков, 12).

Козаровичи – Вышгород (место сбора – тренинговый центр ГУНП).

Луганская область:

Лисичанск – Бахмут (место сбора – здание ГСЧС на ул. Сосюры, 324).

Северодонецк – Бахмут (место сбора – Дом культуры на проспекте Химиков, 28).

Горское – Бахмут (место сбора – ул. Первомайская, 42, Дом культуры и ул. Мира, 136)

Автобусы для эвакуации и гуманитарная помощь будут отправлены из Бахмута.