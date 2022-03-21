Россияне обстреляли Одессу из корабельной артиллерии: есть повреждения домов

Фото: Telegram / Одесский горсовет

В Одессе в результате утреннего обстрела российскими кораблями пострадали несколько домов, жертв и пострадавших нет. Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук.



«В результате утреннего вражеского обстрела из корабельной артиллерии пострадали несколько домовладений в Одессе. Жертв, слава богу, нет», - сказал он.



В данный момент коммунальные работники помогают спасателям разгребать завалы и ликвидировать последствия масштабного разрушения, сообщили в пресс-службе горсовета.



Фото: Telegram / Одесский горсовет