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В «ДНР» назначили нового «вице-премьера»

21 марта 2022, 13:38

В «ДНР» назначили нового «вице-премьера»

Владимир Ежиков Владимир Ежиков

Владимир Ежиков назначен исполняющим обязанности «заместителя председателя» так называемого правительства группировки «ДНР». Соответствующий «указ» подписал сегодня глава «ДНР» Денис Пушилин.

Ранее Ежиков занимал должность руководителя «аппарата правительства».

До карьеры в «ДНР» он работал в департаменте экономического развития оккупированного Севастополя.

Ожидается, что Ежиков будет отвечать за экономический блок, который ранее курировал Владимир Пашков.

Пашков был уволен с должности «вице-премьера» 1 ноября 2021 года.

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