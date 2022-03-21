В «ДНР» назначили нового «вице-премьера»

Владимир Ежиков назначен исполняющим обязанности «заместителя председателя» так называемого правительства группировки «ДНР». Соответствующий «указ» подписал сегодня глава «ДНР» Денис Пушилин.
Ранее Ежиков занимал должность руководителя «аппарата правительства».
До карьеры в «ДНР» он работал в департаменте экономического развития оккупированного Севастополя.
Ожидается, что Ежиков будет отвечать за экономический блок, который ранее курировал Владимир Пашков.
Пашков был уволен с должности «вице-премьера» 1 ноября 2021 года.