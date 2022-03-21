Минэкономики: 40 предприятий уже переехали из зоны боевых действий

Из зоны активных боевых действий переехали уже 40 предприятий, из них 18 возобновили работу на новом месте, еще 299 в ближайшее время перенесут свои мощности. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.



Программа по перемещению украинского производства стартовала неделю назад. Минэкономики проработало 86% из 898 заявок предприятий на переезд. Государство обеспечивает перевозку оборудования и расселение работников.



Часть предприятий перемещается «Укрзализныцей». Логистику автотранспортной части программы обеспечивает «Укрпочта», привлекая также на субподряд всех, кто имеет возможность транспортировать грузы, пояснили в Минэкономики.



«Сегодня Кабмин поддержал постановление, которым обязал "Укрпочту" безвозмездно перевозить имущество украинских компаний. Чтобы обеспечить беспрепятственное перемещение предприятий, автотранспорта, его субподрядчикам будет предоставлено право внеочередного проезда через блокпосты и возможность безлимитной заправки горючим на АЗС», – говорится в сообщении.