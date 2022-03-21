В Москве покончил с собой математик из Донецка, который не смог вернуться в Украину из-за ареста

В Москве 20 марта совершил самоубийство математик из Донецка Константин Ольмезов, который не смог уехать в Украину из-за ареста на 15 суток. Об этом рассказал адвокат Дмитрий Захватов.



Ольмезов приехал в Россию в 2018 году и поступил в Московский физико-технический институт (МФТИ). Он рассказал, что после начала войны 24 февраля хотел поехать «защищать свою страну» от российской агрессии, однако его задержали и отправили под арест.



После освобождения он получил приглашение для обучения в одном из университетов Австрии и купил билет на самолет в Турцию, чтобы выехать из России, добавил адвокат.



Как сообщил Захватов, 20 марта он узнал, что утром Ольмезов покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку, «что уходит из жизни потому, что не может вынести ужаса происходящего».