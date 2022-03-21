На Луганщине поймали диверсанта, который собирался подорвать мост

Пограничники Луганского отряда задержали мужчину, который пытался совершить диверсию на мосту. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.



По месту жительства диверсанта пограничники и представители военной контрразведки Службы безопасности Украины провели обыск, во время которого обнаружили большое количество взрывчатки, бикфордов шнур, патроны и гранаты с маркировкой РФ.



«Задержанного передали Национальной полиции Украины, его личность и состав правонарушения выясняются», — добавили в Госпогранслужбе.