В Харьковской области ВСУ сбили российский истребитель и два беспилотника

Сегодня на Харьковщине украинские военные уничтожили российский самолет и два беспилотника. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



«Сегодня мобильные подразделения ВСУ под Чугуевом сбили истребитель российского противника. После возгорания на низкой высоте – тот упал со стороны Российской Федерации», — написал Синегубов в телеграм.



Также он сообщил, что утром в Харьковском районе на временно контролируемой оккупантами территории мобильная группа сил специальных операций ВСУ сбила два российских беспилотных аппарата «Орлан».



«Благодаря работе нашей противовоздушной обороны уже несколько дней над Харьковом не фиксируем авиацию российского врага», — добавил глава ОВА.

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