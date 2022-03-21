Больше Ирана и Северной Кореи: Как санкции ударят по России

Санкции для России — словно железный занавес. Против Москвы введено уже более 5800 санкций — теперь она обогнала даже Иран и Северную Корею. Как санкции ударят по России и сколько она продержится под таким давлением — разбирались журналисты «Новостей Донбасса».



Санкции можно условно разделить на четыре группы:

финансовые,

сырьевые и энергетические,

технологические,

инвестиционные, в том числе уход компаний из России.

Основной удар санкций пришелся на финансовый сектор. Страны ЕС, Япония, Великобритания, США и Канада отключили от SWIFТ ряд российских банков.



«В этом отношении гораздо более важным было то, что Соединенные Штаты и европейцы фактически отрубили корреспондентские счета многим российским банкам, запретив им заниматься долларовыми операциями», — пояснил российский экономист Владислав Иноземцев.



Российские биржи не могут открыть торги, в экономику запрещено инвестировать, доллары и евро становятся дефицитом в стране из-за ограничений. Бизнес и банковская сфера терпят убытки. Из России также ушли Visa и Mastercard.



Экономический эксперт Борис Кушнирук рассказал, что последствия таких санкций ощутят на себе все россияне, кто попытается куда-нибудь выехать.



«Человеку, чтобы куда-то поехать, необходимо иметь или карточку, чтобы рассчитаться за границей, или наличные. А тут выясняется, что Visa и Mastercard уходят. Там говорят, что там можно попробовать рассчитываться и начать имитировать китайские карточки, но у меня есть сомнения... У тебя нет карточки, у тебя нет возможности купить доллары и евро. То есть люди остаются просто физически без возможности путешествовать», — говорит эксперт.



«Страна-бензоколонка» продает свои сырьевые ресурсы, а на вырученные деньги спонсирует захватнические войны, поэтому самыми полезными и эффективными санкциями будут ограничивающие экспорт нефти и газа. США уже полностью запретили импорт российских энергоресурсов, в Британии хотят отказаться от них к концу 2022 года. Однако плотнее всего на российской «газовой игле» сидит Евросоюз. Там программа отказа от российского горючего рассчитана до 2030 года.



Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ отмечает, что Европа будет наращивать энергетические санкции по мере нахождения источников замещения российских энергоресурсов, но сразу отказаться от российского газа она не сможет.



С начала полномасштабной войны между Россией и Украиной нефть подорожала более чем на 20%, до 113 долларов за баррель. Однако эксперты убеждены, что это не принесет российской экономике никакой пользы из-за введенных санкций.



Но самые заметные и громкие для обывателей санкции — это уход мировых брендов из России. Страну покидают именитые рестораны, магазины одежды, IТ-компании, разработчики программного обеспечения и производства.



По мнению Бориса Кушнирука, вероятность возвращения в РФ ушедших оттуда компаний очень невелика.



Скорее всего Россия будет пытаться копировать экономику закрытого типа Ирана, где все активы иностранных инвесторов национализируются, а на оставшихся мощностях будут производить контрафактную продукцию.



При этом российский экономист Владислав Иноземцев отмечает, что 85% российских компаний используют в своем производстве иностранные комплектующие, без которых оно остановится.



Аналитики прогнозируют, что к концу года в России будет отрицательное значение роста ВВП, от -10 до -15%, из-за чего реальные доходы населения сократятся на 20-30%, кроме того, будет очень высокая инфляция, более 10%, а рубль упадет до отметки 200 рублей за доллар уже в ближайшее время.



С таким бременем Россия долго не сможет продолжать военные действия, однако ей хватит средств еще на несколько месяцев кровавой военной кампании.