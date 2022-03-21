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Переговоры между Украиной и Россией в онлайне идут постоянно — Подоляк

21 марта 2022, 20:59

Переговоры между Украиной и Россией в онлайне идут постоянно — Подоляк

Переговоры между Украиной и Россией в онлайне продолжаются постоянно, поскольку есть много спорных вопросов. Много консультативных групп вовлечены в процесс. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в интервью «ВВС Украина».

«Да, были первые раунды, которые имели конкретное время, поскольку нам приходилось ехать на место проведения переговоров. После того как увидели, что это не очень выгодно, ведь добраться до этих мест было тяжело, начали их проводить в онлайне, потому что есть много вопросов. И чтобы не тратить время, потому что у нас война и продолжаются постоянные обстрелы, нужно как можно скорее выйти на какие-то формулы, которые будут, прежде всего, устраивать Украину», — пояснил Подоляк.

Он отметил, что структура переговоров сложная.

«Есть переговорная группа, которую все знают, а есть много групп, работающих в разных форматах. Есть политические советники, и это не только российские или украинские, с нашей стороны — это Андрей Ермак, работающий с политическими советниками из других стран, которые могут быть странами-гарантами. Это открытый процесс, потому что это наши партнеры. Это ведь не война Украины с Россией, это война всего цивилизованного мира против страны, нарушившей и принципы ведения войны, и мотивы у нее неизвестные, и вообще поведение очень странное», — сказал советник главы Офиса президента.

Кроме того, по его словам, есть юридические группы, которые должны все выверить, а также консультативные группы, которые анализируют, насколько это будет восприниматься украинским обществом.

Подоляк отметил, что сейчас есть договоренность между делегациями, что обсуждать наличие итогового документа они не могут до тех пор, пока не будет согласована компромиссная позиция, которая может быть обнародована. И какие-то российские вбросы на данную тему — это просто спекуляции.

«Позиция президента Зеленского была ясно озвучена на мировых площадках. Это недопустимость любых территориальных уступок кому-либо, есть конкретные потребности в гарантиях безопасности, ведь мы не можем постоянно воевать и оставаться наедине. Мы сами по себе, а все остальные просто стоят и говорят, что нам сочувствуют. Мы хотим решить несколько вопросов, которые будут учитывать эти аспекты, — то есть территориальная целостность, суверенитет и действенные гарантии безопасности. Мы договорились, что пока не будут с нашими партнерами наработаны конкретные документы, о которых можно говорить, — не обсуждать это. Потому что все, что сейчас оговаривается, — это спекуляции и только», — подчеркнул Михаил Подоляк.

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