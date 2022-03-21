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В Мариуполе от российских обстрелов погибла 9-летняя девочка и ранены три человека

21 марта 2022, 22:07

В Мариуполе от российских обстрелов погибла 9-летняя девочка и ранены три человека

В Мариуполе в результате обстрелов оккупантов погибла 9-летняя девочка и еще трое жителей города получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

«Сегодня стало известно, что в Мариуполе от российского оружия погибла 9-летняя девочка и еще три человека ранены», — написал Кириленко в телеграм.

Он также уточнил, что в результате сегодняшнего обстрела Авдеевки погибли 5 и ранены 19 мирных жителей города. Также два человека были ранены в Очеретино и по меньшей мере трое — в Покровске.

Кроме того, в Бахмуте за последние сутки получили помощь 5 человек, раненых в Луганской области.

«Пока невозможно установить точное количество жертв россиян в Мариуполе и Волновахе», — добавил глава ОВА.

Сегодня Авдеевка подверглась сильному обстрелу со стороны оккупантов. По состоянию на полдень повреждения зафиксировали по меньшей мере по 15 адресам.

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