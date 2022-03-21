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Донецкая и Луганская области будут самыми тяжелыми: Глава Луганской ОВА — о планах Путина

21 марта 2022, 22:40

Донецкая и Луганская области будут самыми тяжелыми: Глава Луганской ОВА — о планах Путина

Президент РФ Владимир Путин понимает, что военная кампания в Украине проваливается, и будет пытаться объяснить ее цель хотя бы за счет захвата всей территории Донецкой и Луганской областей в их административных границах. Такое мнение высказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

Он описал оперативную ситуацию в регионе.

«Продолжаются бои в Рубежном, достаточно жесткие. В Рубежном обстреливают все подряд. Кременная - уже начали обстреливать населенный пункт с окраин и в середине Кременной. И сегодня просто целый день утюжили Попасную. В Новотошковской громаде вообще даже самолетами уже обстреливали. То есть достаточно горячо», — рассказал Гайдай.

Он считает, что сейчас Россия сделает упор на захват всей территории Донетчины и Луганщины.

«Я так понимаю, что у нас сейчас Донецкая и Луганская области будут самыми тяжелыми в том плане, что Путин понимает, что у ничего ничего не выходит в Украине. О блицкриге мы вообще уже не будем говорить. Блицкриг продолжительностью месяц - это уже не блицкриг, а какой-то неудачный марафон. Единственный способ как-то обелить эту "операцию" — попытка выйти на географические границы Донецкой и Луганской областей. И потом он [Путин] будет рассказывать россиянам, что они свое задание выполнили — "ЛНР" и "ДНР" в рамках географических Донецкой и Луганской областей», — высказал мнение глава Луганской ОВА.

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