Мариуполь становится символом разрушительных войн — греческий дипломат

Мариуполь пополняет ряды городов, ставших символами разрушительных войн. Об этом заявил генеральный консул Греции Манолис Андрулакис, последний дипломат ЕС, эвакуированный из блокадного Мариуполя, — передает Reuters.



«То, что я видел, я надеюсь, никто никогда не увидит… Мариуполь войдет в список городов, полностью разрушенных войной, мне не нужно их называть — это Герника, Ковентри, Алеппо, Грозный, Ленинград», — отметил дипломат.



Отмечается, что Андрулакис помогал десяткам граждан Греции и этнических грекам эвакуироваться из разрушенного города после вторжения России в Украину. Он выехал из Мариуполя вместе с 10 другими гражданами Греции и переправился в Румынию через Молдову.



По данным МИД Греции, из региона эвакуированы более 150 граждан страны с тех пор, как Россия начала наступление на Мариуполь. По меньшей мере 10 этнических греков были убиты и несколько получили ранения.



Население Мариуполя до войны превышало 400 тыс. человек. Этнические греки составляли значительную его часть. Они с византийского периода занимались в регионе торговлей и судоходством.

