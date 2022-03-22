Россияне повредили 25 зданий и спровоцировали 14 пожаров за сутки в Луганской области

Российские захватчики повредили 25 зданий в понедельник в Луганской области и спровоцировали 14 пожаров. Об этом сообщил руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай.



Он отметил, что были повреждены 2 многоквартирных и 16 частных жилых домов, детская больница в Северодонецке, школа в Рубежном, продовольственный склад, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры.



«В Северодонецке армия РФ продолжает уничтожать оптовые склады с продуктами питания. Бьют прицельно, потому что знают, куда именно. Им удалось принести ущерб местному бизнесу, но жители города будут с едой – поставки нами отлажены», - сообщил глава администрации.