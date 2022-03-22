Авдеевка и Северодонецк в огне. Дети из Мариуполя под обстрелом. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новостей Донбасса» по ситуации на востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Ультиматум России Мариуполю. Ответ Украины.
- Авдеевка в огне после сильных обстрелов. В Рубежном на Луганщине оккупанты обстреляли школу и жилой дом.
- Как получить гуманитарную помощь на Луганщине.
- Открыто 8 гуманитарных коридоров.
- Войска РФ обстреляли автобусы, в которых эвакуировались семьи с детьми из Мариуполя в Запорожье.
- Российские военные незаконно вывезли с временно оккупированных территорий Донецка и Луганска в РФ 2389 детей.
- В оккупированном Донецке более 30 тысяч жителей остались без света.