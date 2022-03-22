Ломаченко решил остаться в Украине и отказаться от боя с Камбососом

Украинский боксер Василий Ломаченко отказался от боя с абсолютным чемпионом мира в легком весе Джорджем Камбососом и решил остаться в стране, которая противостоит российскому вторжению. Об этом сообщает ESPN.



Отмечается, что в феврале Ломаченко согласился провести бой с Камбососом 5 июня в австралийском Мельбурне, но теперь предпочел остаться в Украине, где он вступил в территориальную оборону Белогород-Днестровского.



«Как кто-то может сомневаться в том, что бой, который он сейчас переживает, намного важнее любого боксерского поединка… У нас нет ничего, кроме огромного уважения к его решению», - отметил промоутер Камбососа Лу ДиБелла.



Ранее сообщалось, что Ломаченко получил предложение от министра культуры Александра Ткаченко покинуть Украину, чтобы готовиться к важнейшим поединкам.