Российский начальник группы информационно-психологического противодействия попал в плен в трусах ВСУ

Бойцы 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады взяли в плен важного российского подполковника, который был на прямой связи с командующим 58-й армии РФ генерал-лейтенантом Михаилом Зусько и лично делал ежедневные доклады. Об этом сообщил военнослужащий 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Ярослава Галаса в Facebook.



«Взгляните на этого "пончика". Начальник группы информационно-психологического противодействия воинской части 47084 российской армии Кошель Александр Олегович. 5 апреля 1982 года рождения, личный номер Ф-905994, воинское звание - подполковник. Новый пленный 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, которого взяли в ходе стычки с подразделением 58-й армии РФ. Постоянное место дислокации в / ч 47084 - М. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания», - написал Галас.



Как рассказал Галас, сразу после взятия Кошеля в плен русские бросили значительные силы на его освобождение. В том числе подняли авиацию, которая нанесла огневой удар по нашим штурмовикам. Однако никто в результате вражеского огня не пострадал, пленного доставили в безопасное тыловое место.



«Во время личного досмотра бойцы 128 бригады с удивлением обнаружили, что подполковник Кошель носит нижнее белье и носки с надписью "Вооруженные Силы Украины". Красноречивое доказательство, что штабисты Росармии признают - даже трусы и носки ВСУ лучше нижнего белья перехваленной второй армии мира», - отметил Галас.



По его словам, Кошель был на прямой связи с командующим 58 армии РФ генерал-лейтенантом Михаилом Зуськом, которому лично делал ежедневные доклады. Кстати, сам Зусько родом с Украины - из небольшого села Ветлы Камень-Каширского района Волынской области.



«Сейчас он воюет против Украины, но совсем неудачно. 58 армия РФ пыталась продвинуться вглубь нашей территории на Николаевском направлении и полторы недели назад была наголову разбита Вооруженными Силами Украины (в том числе подразделениями 128 бригады). После этого Зуська неформально "окрестили" самым бездарным русским генералом», - рассказал Галас.



Сейчас пленный Кошель дает показания украинским контрразведчикам.