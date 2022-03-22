В Кремле не хотят публиковать свой проект договора с Украиной о прекращении войны

Россия не планирует публиковать тезисы, которые она выдвигает на переговорах с украинской стороной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Они хорошо известны украинской стороне. Они разъяснены не только устно, но и весьма четко сформулированы и письменно. Все необходимые проекты документов много дней назад - в наших условиях – много дней назад были переданы украинцам», – сказал Песков.



По его словам, на «что-то (украинская сторона) ответила, на что-то – нет». В РФ хотели бы, продолжил он, «более содержательного и оперативного ответа каждый раз».



Его спросили, можно ли ожидать, что российская сторона опубликует представленные украинцам проекты документов.



«Нет, нельзя», – сказал Песков.



По его словам, сейчас «некий (переговорный) процесс имеет место», но в РФ «желали бы более активных и содержательных переговоров».



Ему задали вопрос, известно ли что-то о сроках следующего раунда переговоров.



«Здесь такой график совсем плавающий, поэтому я не буду сейчас вдаваться в подробности», –сказал Песков.