Верещук призвала не эвакуироваться самостоятельно из «горячих точек», если там нет гумкоридора

Вице-премьер Ирина Верещук призвала украинцев не эвакуироваться самостоятельно из «горячих точек», если там нет гуманитарных коридоров.



Она привела трагический пример, когда в Харьковской области захватчики расстреляли машину, где находились дети. «К сожалению, они погибли, – констатировала Верещук. – Очень прошу: не пытайтесь эвакуироваться самостоятельно! Есть серьезная угроза попасть под обстрелы. Мы понимаем, что вам сложно: не хватает воды, продуктов питания, медикаментов и одежды. Но ради сохранения жизни следите за официальными сообщениями».



Она подчеркнула, что украинские власти «ежедневно и ежеминутно пытаются сделать все зависящее от них для организации гуманитарных коридоров».



«Ни в коем случае не верьте сообщениям о гуманитарных коридорах, созданных оккупантами, ведущими в Россию или Беларусь. Там людей отфильтровывают. Тех, кто кажется им неблагонадежным, вывозят в неизвестном направлении. Потому читайте и слушайте только официальные источники информации», – предупредила вице-премьер.

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