Apple ограничила ряд услуг для жителей из Донецкой и Луганской областей. Как решить проблему

Пользователи устройств Apple, которые регистрировали свои аккаунты с указанием адреса в рамках Донецкой или Луганской областей, жалуются на ограничение доступа к ряду услуг. Блокировки касаются и тех, кто покинул территорию Донбасса, но оставил в настройках прежний адрес.



С такой проблемой, в частности, столкнулись журналисты «Новостей Донбасса».



Так, при попытке обновить приложение через Apple Store возникает ошибка.

Также нельзя оплатить покупки с помощью Apple Pay и оформить новые подписки на сервисы Apple. Однако действующие подписки на Apple Music, Apple TV и тд. продолжают работать. Приостановят ли их — в компании пока ответ не дали.



Служба поддержки Apple подтвердила «Новостям Донбасса», что пользователям, чьи аккаунты зарегистрированы с указанием адреса в Донецкой и Луганской областях ограничили доступ к ряду услуг, ссылаясь на санкции США против так называемых «ЛНР» и «ДНР». Также там заявили, что «проблему знают и пытаются ее решить».



Как временное решение пользователям предлагают сменить адрес в настройках.



Далее предлагаем инструкцию:



1. Откройте «Настройки» и выберете пункт Apple ID.

2. Далее необходимо выбрать «Оплата и доставка», затем «Добавить адрес доставки» и далее ввести любой адрес в пределах Украины, кроме Донецкой и Луганской областей и нажать «Готово».

3. Следом нужно вернуться в предыдущее меню, выбрать снова «Оплата и доставка», нажать на ваш способ оплаты (привязанная карта вашего банка) и ввести тот же адрес, который вы указали в предыдущем меню, только уже с индексом (его можно найти тут).





«НД» также написали запрос в министерство Цифровой трансформации Украины. В ответе нам указали, что «мы работаем над исправлением этой ошибки с нашими партнерами из Apple».

Ранее сообщалось, что сервис Google Pay отключил возможность оплаты и добавления новых карт для пользователей, зарегистрированных в Донецкой и Луганской областях. Как объяснили в Приватбанке, таким образом Google выполняет санкционную политику. «Новости Донбасса» публиковали инструкцию, как решить проблему.