Российские оккупанты освободили из плена журналистку hromadske Викторию Рощину. Об этом сообщает редакция издания.



Сейчас журналистка направляется в Запорожье, где должна встретиться с родными.



Несколько часов назад пророссийские СМИ и Telegram-каналы стали распространять видео, в котором Рощина отрицает свои претензии к российским службам, которые держали ее в плену и говорит, что они спасли ей жизнь. Эту запись, ставшую условием освобождения, журналистка записала под давлением российских силовиков.



Редакция hromadske пообещала, что всю правду о задержании и пребывании в плену Виктория расскажет в самое ближайшее время.

Виктория Рощина снимала видео и писала статьи с горячих точек на востоке и юге Украины все дни российско-украинской войны.



16 марта редакции hromadske стало известно, что Викторию задержали, вероятно, силовики ФСБ РФ во временно оккупированном Бердянске.