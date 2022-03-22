В Буче оккупанты расстреляли отца многодетной семьи на глазах у сына

В Буче на Киевщине российские оккупаны застрелили отца многодетной семьи Нечепуренко на глазах у 14-летнего сына. Мальчик получил ранения. Об этом случае рассказали в НДСЛ «Охматдет».



17 марта младший из трех сыновей, Юрий, вместе с отцом отправился в центр оккупированной Бучи за гуманитарной помощью и лекарствами. В то время почти две недели в доме семьи не было газа, света и воды.



«Мы ехали на велосипедах, когда из-за дома вышел российский военный. Мы остановились, подняли руки, сказали, что у нас нет оружия. Но солдат стал стрелять по отцу. Он упал. Дальше военный начал стрелять по мне, две пули попали в руку. Я повалился на землю. Солдат еще выстрелил в капюшон, но пуля не задела голову», — рассказывает 14-летний Юра.



Несколько минут мальчик пролежал на земле, а когда российский военный ушел, он побежал в ближайший приют, где ему оказали первую медицинскую помощь. Дальше — добрался домой, рассказал семье, что отца убили. Погибшему от пуль оккупантов Руслану было 47 лет.



Два дня семья не могла забрать тело отца. Когда это удалось, на руке убитого уже не было белой повязки, идентифицирующей мирных жителей. Ее сняли российские военные. Кроме того, они украли телефон, кошелек и даже ключи от дома. Жена убитого рассказывает, что россиянин стрелял прицельно: в сердце и голову. Семье пришлось самостоятельно хоронить отца во дворе своего дома.



«Три моих сына остались без отца. Я понимала, что мне нужно спасать детей и себя. Нам сообщили, что 19 марта будет "зеленый коридор", хотя к месту сбора необходимо было добраться самостоятельно. Мы шли по той улице, где расстреляли моего мужа. Мы шли и каждую секунду молились за свою жизнь. Мы слышали взрывы рядом, нас останавливали российские убийцы. Мы шли и каждую секунду прощались с жизнью», — рассказывает Алла Нечепуренко, жена погибшего.



Семье удалось эвакуироваться в Черкасскую область, потом они приехали в «Охматдет», чтобы получить медицинскую помощь и официально зафиксировать ранения сына. Мальчик был ранен в руку, предплечье и палец. Сейчас его жизни ничего не угрожает.